ВСУ атаковали Белгородскую область при помощи дронов

ВСУ с помощью дронов атаковали три населенных пункта Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали три населенных пункта в Белгородской области при помощи дронов, один мужчина получил осколочное ранение ноги. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Три хутора нашей области атакованы дронами ВСУ. В Борисовском районе в хуторе Лозовая Рудка в результате атаки FPV-дрона пострадал житель, который отказывался ранее покинуть населенный пункт. Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги сегодня доставили в Борисовскую Центральную районную больницу (ЦРБ)», — сказал глава области.

Гладков подчеркнул, что в результате атаки ВСУ в хуторе Климовое Борисовского района в частном доме была повреждена крыша. В хуторе Балки Шебекинского городского округа удар привел к повреждению частного дома и автомобиля.

Ранее Вячеслав Гладков сообщил об ударах ВСУ по двум населенным пунктам в Белгородской области. В Шебекино в результате обстрела контузило женщину.