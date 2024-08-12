55-летняя телеведущая поделилась снимками в бикини

55-летняя телеведущая Лиззи Канди показала фигуру в бикини

Британская телеведущая Лиззи Канди поделилась снимками в откровенном образе. Пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

55-летняя знаменитость показала фигуру в бикини с цветочным принтом. Телезвезда сфотографировалась на собственной вилле, расположенной на острове Майорка. Канди позировала с распущенными волосами, надев при этом солнцезащитные очки.

В октябре 2020 года Лиззи Канди разместила аналогичный снимок. Она создала бикини из голубых медицинских масок и попозировала в самодельном костюме в собственном доме. Образ знаменитость дополнила еще одной маской на лице.