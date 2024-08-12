Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:13, 12 августа 2024Ценности

Алеся Кафельникова показала фигуру в откровенных купальниках

Российская модель Алеся Кафельникова показала фигуру в откровенном бикини

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская модель Алеся Кафельникова показала фигуру в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

25-летняя знаменитость поделилась серией кадров со съемки у бассейна. Так, на одних фото манекенщица предстала в оранжевом бикини, оформленном золотистыми кольцами на бедрах. На других снимках Кафельникова попозировала в раздельном купальнике темного-розового цвета, состоявшем из бюстгальтера бандо и плавках с высокой посадкой.

«Солнце меня целует», — подписала звезда пост, который набрал более 17 тысяч лайков.

Ранее Алеся Кафельникова также поделилась откровенным фото. Тогда модель запечатлела себя в зеркало, продемонстрировав тело в полупрозрачном мини-платье.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Украинец убил и расчленил россиянку в Перу. Она изучала ритуалы у местного шамана

      Работники из Московской области стали реже приезжать в столицу

      Актриса Екатерина Шпица опубликовала снимки в бикини

      Махачев осудил двойные стандарты на Олимпиаде-2024

      Экс-премьер Украины предсказал участь ВСУ в Курской области

      Попросившегося на СВО члена банды Цапков этапировали в колонию для пожизненно осужденных

      Выявлен механизм нарушения памяти с возрастом

      Известный блогер попал в аварию в прямом эфире

      В Сербии рассказали о планах Запада касательно Вучича

      Россиянин обварил кипятком лицо подруги и пытался сжечь ее заживо

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше