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20:37, 12 августа 2024Мир

Армию Израиля привели в состояние повышенной боевой готовности

WSJ: Армия Израиля приведена в состояние повышенной боевой готовности

Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приведена в состояние повышенной боевой готовности на фоне слухов о возможном скором ударе со стороны Ирана. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Израиль впервые в этом месяце установил высокий уровень боевой готовности для своих военных, после того как наблюдал за подготовкой Ирана и "Хезболлы" к проведению атак (...) Израиль не знает, действительно ли атаки неизбежны, но действует», — приводит издание слова источника.

Кроме того, агентство Reuters со ссылкой на представителя ЦАХАЛ передает, что Тель-Авив «серьезно относится к комментариям противника» и «находится в состоянии повышенной боевой готовности». При этом, на данный момент у израильской стороны нет конкретной военной инструкции.

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что Иран может нанести удар по Израилю в ближайшие 24 часа, 13 августа, в ответ на атаку, унесшую жизнь лидера палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании. По мнению телеканала, призывы лидеров стран Запада к Израилю и ХАМАС сесть за стол переговоров лишь дополнительно подтверждают данную информацию.

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      Максим Габриелян
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