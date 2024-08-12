Атлетка с аккаунтом на OnlyFans отпраздновала победу развратным танцем

Спортсменка, известная тем, что ведет аккаунт на платформе для взрослых OnlyFans, выиграла бронзовую медаль на Олимпийских играх в Париже и станцевала тверк. Об этом сообщает People.

30-летняя Алиша Ньюман из Канады заняла третье место в женских прыжках с шестом. Она на два сантиметра улучшила национальный рекорд, взяв отметку 4,85 метра. После этого Ньюман станцевала в знак победы тверк — танец, во время которого нужно активно трясти ягодицами.

Многие пользователи соцсетей осудили Ньюман, сочтя, что развратный танец был неуместным и она просто пыталась привлечь новую аудиторию к своему профилю на OnlyFan. Другие же написали, что такая победа достойна яркого танца.

Прежде чем начать зарабатывать на создании эротического контента, девушка активно занималась гимнастикой. В 13 лет Ньюман сломала позвоночник, но не оставила спорт, а ушла в прыжки с шестом.

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