Sky News: помощь Британии ВСУ сохранится после атаки на Курскую область

Великобритания продолжит поставлять Киеву военную помощь, несмотря на «смену стратегии» Вооруженных сил Украины (ВСУ) и атаку на Курскую область. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники.

«Несмотря на резкое изменение стратегии ВСУ на фронте, Лондон продолжит поддерживать Киев», — передает телеканал слова представителя британского правительства, пожелавшего остаться анонимным.

Источник добавил, что Великобритания намерена «твердо продолжать» оказывать военную помощь Украине.

Ранее экс-сотрудник британской разведки MI6 Аластер Крук заявил, что ВСУ теряют в Курской области свои лучшие бригады и их вылазка обречена на провал. Он подчеркнул, что российская сторона не показывает признаков паники и делает все необходимое для стабилизации обстановки.