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18:20, 12 августа 2024Мир

В Великобритании заявили о потере ВСУ лучших бригад в Курской области

Экс-сотрудник MI6 Крук: ВСУ теряют лучшие бригады в Курской области

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют свои лучшие бригады в Курской области и их вылазка будет обречена на провал. Об этом заявил экс-сотрудник британской разведки MI6 Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Все их [ВСУ] лучшие войска были в Донбассе, где они были наиболее уязвимы. Они забрали оттуда лучшие бригады и отправили вглубь России. Они потеряют их всех. Рано или поздно в течение двух недель», — рассказал бывший сотрудник разведывательного ведомства.

Крук также подчеркнул, что российская сторона не показывает признаков паники и Москва делает все необходимое для стабилизации обстановки.

Ранее Крук заявил, что удар ВСУ по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) свидетельствует о панике украинского лидера Владимира Зеленского. По его словам, украинское руководство пытается обратить на себя внимание и добиться не только выделения новой военной помощи, но и прямого вовлечения НАТО в конфликт.

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      Максим Габриелян
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