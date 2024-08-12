Британские расисты превратили беспорядки в стране в кампанию по вербовке

В Британии сторонники превосходства белых проводят вербовку на фоне протестов

Сторонники превосходства белых в Великобритании проводят активную вербовку граждан на фоне протестов против мигрантов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Группы сторонников превосходства белой расы воспользовались беспорядками в Великобритании как возможностью вербовки», — утверждается в публикации.

По данным агентства, кампания расистов по вербовке граждан ведется в мессенджере Telegram, где представители движения распространяют теории заговора и призывают к насилию. Кроме того, сторонники превосходства белых призывают к свержению британского правительства в публикациях, в которых утверждается, что «революция началась».

Согласно информации британской компании Logically, занимающейся отслеживанием и изучением онлайн-дезинформации, экстремисты открыто обсуждают возможность извлечения выгоды из беспорядков в стране.

29 июля в английском городе Саутпорт подросток напал с ножом на танцевальную студию. В результате нападения не стало трех детей. Трагедия привела к массовым беспорядкам против притока мигрантов после того, как в сети распространился слух о том, что преступник является иммигрантом.