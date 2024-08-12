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18:16, 12 августа 2024Экономика

Дачникам дали советы по подготовке к осени

Депутат Чаплин: после сбора урожая нужно правильно подготовить грядки к зиме

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

После сбора урожая в августе дачный участок нужно подготовить к зиме. Советы на эту тему дачникам дал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, передает Life.ru.

По словам эксперта, конец лета — самое время для сбора урожая и консервирования. Депутат рекомендовал тщательно осмотреть грядки и деревья, чтобы не пропустить созревшие плоды. Их своевременное удаление не только предотвратит перезревание, но и поспособствует росту новых плодов.

«После сбора урожая важно правильно подготовить грядки к зиме. Удалите остатки растений, перекопайте почву и внесите органические удобрения. Это обеспечит обогащение почвы питательными веществами и улучшит ее структуру», — посоветовал Чаплин.

Депутат призвал не забывать и о многолетних растениях. Он рекомендовал обрезать отцветшие соцветия и удалить засохшие листья. Кроме того, стоит проверить состояние парников и теплиц, удалить из них остатки растений и провести дезинфекцию. Следует осмотреть растения и при необходимости обработать их, чтобы предотвратить распространение вредителей. Конец августа также подойдет для посева озимых культур: чеснока, лука и некоторых сортов зелени.

Ранее дачникам рассказали, как избавиться от проплешин в газоне с помощью подручных средств. Для этого понадобятся туалетная бумага и семена травы.

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      Александра Качан
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