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10:06, 12 августа 2024Путешествия

Двигатель самолета с пассажирами задымился при посадке

Двигатель самолета Singapore Airlines задымился при посадке в аэропорту Токио
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Двигатель пассажирского самолета Singapore Airlines задымился при посадке в аэропорту Токио. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Нештатная ситуация произошла на борту лайнера, который утром 12 августа прилетел в международный аэропорт Нарита из Сингапура. При посадке из левого двигателя воздушного судна повалил белый дым.

Борт сразу остановился на рулежной дорожке, а потом продолжил движение в сопровождении пожарных машин. В качестве меры предосторожности одну из двух взлетно-посадочных полос аэропорта перекрыли. Не уточняется, как это повлияет на другие рейсы.

Местные авиационные власти расследуют ситуацию и выявляют возможных пострадавших среди пассажиров и членов экипажа.

Ранее в аэропорту Санкт-Петербурга пассажир самолета пошутил о бомбе в сапоге и вызвал хаос. Неуместное высказывание прозвучало в ответ на просьбу снять обувь во время досмотра.

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      Мария Борисова
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