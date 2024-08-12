Google полностью отключил монетизацию YouTube-блогерам из России

Компания Google полностью отключила монетизацию YouTube-блогерам из России

Американская корпорация Google полностью отключила монетизацию блогерам из России на принадлежащем ей видеохостинге YouTube. Об этом компания сообщила в письме, отправленном пользователям сервиса из РФ.

«Мы деактивируем все аккаунты AdSense, страной местоположения которых указана Россия. Это означает, что получать доход от монетизации через такие аккаунты будет нельзя», — говорится в уведомлении Google Payments. В компании уточнили, что заработок за июль блогерам будет выплачен между 21 и 26 августа, если в аккаунте не приостановлено получение платежей и достигнуты пороги оплаты.

В марте 2022 года YouTube приостановил все функции монетизации видеохостинга для российских пользователей. Кроме того, для юзеров из РФ стали недоступны подписки Premium и Music Premium, а также спонсорство, суперчат, суперстикеры и «мерч».

Тогда у пользователей YouTube из России перестала отображаться реклама, а российские авторы контента перестали получать большую часть доходов. Однако у зрителя могла отображаться реклама, если он находился не в России или включал VPN. В таком случае YouTube-блогер из России, чей ролик посмотрели из-за рубежа, получал деньги за показ рекламы.