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16:29, 12 августа 2024Путешествия

Горничная отеля нашла бездыханного младенца в мусорном мешке по запаху гнили

Khaosod: младенца без признаков жизни нашли в мусорном мешке в отеле Бангкока

Фото: Chaiwat Subprasom / Reuters

В отеле Бангкока обнаружили новорожденную девочку без признаков жизни. Подробности сообщает издание Khaosod.

11 августа горничная нашла бездыханного младенца по запаху гнили, который исходил из одного шкафчика. Уточняется, что ребенок был завернут в черный мусорный мешок.

По оценке специалистов, в таком состоянии тело провело около недели, при этом травм на нем не было. Ребенка доставили в Институт судебной медицины для проведения вскрытия.

Выяснилось, что 21-летняя мать девочки находилась в номере того же отеля и была в истощенном состоянии. Сейчас правоохранители решают, требуется ли женщине лечение. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Тем временем на Пхукете российский турист упал с семиэтажного здания. В последний раз мужчину видели живым, когда он отправился поплавать в бассейне на крыше.

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      Мария Борисова
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