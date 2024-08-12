Группа подростков в Греции жестоко избила пофлиртовавшего с местной девушкой туриста

Группа подростков избила пофлиртовавшего с девушкой туриста на острове в Греции

Группа подростков жестоко избила итальянского туриста на греческом острове Алонисос. Подробностями истории поделилось местное издание Greek City Times.

Уточняется, что 16-летние греки почувствовали себя оскорбленными и напали на 19-летнего итальянца за то, что он пофлиртовал с местной девушкой. Сейчас молодой человек, получивший травмы головы и ребер, проходит лечение в больнице города Волос в центральной Греции.

Как пишет источник, власти острова планируют вызвать родителей устроивших драку подростков, которые ранее участвовали в других беспорядках на Алонисосе.

Ранее девятилетняя девочка пошла с матерью в ресторан отеля в Новой Зеландии и была избита подростком в туалете. Она заперла дверь, закрыла ребенку рот и начала бить ее по голове и лицу и хватать за шею.

