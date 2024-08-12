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03:29, 12 августа 2024Силовые структуры

Хинштейн сообщил об аресте бывшего главы самарского Росимущества

Экс-главу самарского Росимущества Кинжабаева арестовали за превышение полномочий

Фото: Артур Новосильцев / Агентство «Москва»

Бывший глава Самарского территориального управления Росимущества Айвар Кинжабаев был арестован. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

По его словам, следствие считает, что чиновник совершил незаконную сделку по продаже 15 тысяч гектаров федеральной земли. Участки достались коммерческой структуре с заграничными собственниками. Депутат подчеркнул, что сельскохозяйственные земли не могут отчуждаться в пользу иностранцев.

Часть незаконно проданной земли являлась особо охраняемой природной территорией. Против Кинжабаева заведено дело по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса РФ («превышение должностных полномочий»). Чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее правоохранительные органы задержали бывшего главу Астрахани Олега Полумордвинова. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество.

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      Артём Верейкин
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