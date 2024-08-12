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13:17, 12 августа 2024Среда обитания

Индия сократит зависимость от Китая с помощью солнечных батарей

Индийская компания Adani Group увеличит производство солнечных батарей на 150 %

Фото: Amit Dave / Reuters

Индийская компания Adani Group планирует увеличить производство солнечных батарей на 150 процентов к 2026 году. Это должно сократить зависимость страны от Китая и помочь в достижении углеродной нейтральности, передает Bloomberg.

Конгломерат собирается выпускать достаточно оборудования для производства десяти гигаватт солнечной энергии ежегодно вместо нынешних четырех гигаватт. В планы компании входит строительство одного из крупнейших парков возобновляемых источников энергии — его размер в пять раз превысит размер Парижа. В ближайшие десять лет Adani Group инвестирует в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) 100 миллиардов долларов.

Ранее стало известно, что солнечная энергетика оказалась самой быстроразвивающейся зеленой отраслью.

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      Александра Качан
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