Солнечная энергетика оказалась самой быстроразвивающейся зеленой отраслью

Солнечная энергетика оказалась лидером развития среди возобновляемых источников энергии, сообщает CNBC.

Столь стремительный рост солнечной энергетики обусловлен интересом к ней со стороны крупнейших технологических компаний. Они стремятся обеспечивать «чистой» энергией центры обработки данных, являющихся основой глобальной интернет-сети и приложений искусственного интеллекта.

Только на Amazon, Microsoft, Meta Platforms (деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена по основаниям осуществления экстремистской деятельности) и Google за последние пять лет пришлось 40 процентов спроса на крупные проекты в области солнечной энергетики в США. В пользу возобновляемых источников энергии также говорит их цена, которая в последнее время начала снижаться.

При этом солнечная энергия продолжает составлять лишь небольшую часть от общего объема производства и потребления электроэнергии в США. В 2023 году доля производства солнечной электроэнергии была всего 3,9 процента от общего объема. При этом генерация электроэнергии из природного газа заняла 43 процента от общей доли. По прогнозам Министерства энергетики США, в 2024 году на долю солнечной энергии будет приходиться 58 процентов всего производства электроэнергии в стране.

Ранее компания Advancing Clean Technology Manufacturing сообщила, что в 2023 году мировые инвестиции в чистую энергетику выросли до 200 миллиардов долларов, за год увеличившись более чем на 70 процентов. Расходы на производство фотоэлектрических модулей при этом выросли более чем в два раза.