Известная актриса рассказала о проблемах с ОМОНом при покупке жилья

Актриса Наталья Бордо рассказала, как ОМОН помешал ей купить квартиру

Помимо съемок в сериалах и кино российская актриса Наталья Бордо занимается флиппингом жилья. Она призналась, что с недвижимостью не всегда все проходит гладко. О том, как в прошлом ОМОН помешал ей купить новую квартиру под переделку, она рассказала в интервью журналу HELLO!.

Бардо положила оставшиеся с продажи одной из квартир средства на банковский счет. Спустя несколько дней деньги не пришли, а в кредитной организации не брали трубку. Актриса отправилась в банк вместе с матерью и обнаружила в задании ОМОН.

«Моя мама начинает рыдать, бросается к полиции, просит пустить нас в банк: "Вы знаете, кто моя дочь? Она актриса, сейчас сюда приедут журналисты и телеканалы!". Я ее разуверяла и успокаивала одновременно», — поделилась Наталья.

Оказалось, что банк обанкротился. Однако Бардо удалось вернуть деньги и купить новую квартиру под флиппинг. Актриса отметила, что считала этот объект счастливым и долгое время не могла решиться его продать. «Она (квартира) была для меня символом того, что невозможное возможно», — объяснила актриса.

Ранее Наталья Бордо попала в серьезное ДТП. Актриса находилась в автомобиле вместе с режиссером Марюсом Вайсбергом.