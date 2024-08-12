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08:00, 12 августа 2024Экономика

В Калининградской области прошел IT-форум

В Калининградской области состоялся форум «Балтийский Артек. Юность»

Фото: пресс-служба «Инносетей»

В Калининградской области состоялся IT-форум «Балтийский Артек. Юность», на котором обсудили положение и перспективы развития IT-бизнеса.

В области проводят проекты, направленные на привлечение в IT-индустрию молодых специалистов со школьной скамьи. Одним из них стал ежегодный молодежный образовательный форум «Балтийский Артек. Юность».

Его первая смена «Пространство технологий: код успешной команды» прошла в Калининградской области с 5 по 9 августа и была посвящена развитию технологических и коммуникативных навыков участников. Мероприятие, организованное АНО «Цифровое развитие» и Министерством молодежной политики Калининградской области, объединило около 100 молодых и талантливых ребят со всего региона.

За 15 лет форума «Пространство технологий: код успешной команды» стала первой сменой, полностью посвященной IТ-направлению. Генеральным партнером события выступила калининградская компания «Инносети».

«Именно ориентация на практику способствует выявлению талантливых ИТ-специалистов на раннем этапе, что крайне важно для формирования сильного кадрового резерва, — говорит генеральный директор "Инносетей" Артем Ефимов. — Подобные инициативы закладывают фундамент для будущих успехов в IТ-индустрии, обеспечивая приток свежих идей и перспективных проектов. Наша компания уже не первый год сотрудничает с форумом "Балтийский Артек. Юность". Как представители IТ-бизнеса в регионе, мы понимаем важность развития локального сообщества, готовы формировать образовательную повестку и участвовать в инициативах, которые помогают молодежи раскрыть потенциал, получить не только профессиональным знания и навыки, но и умение строить коммуникации и выстраивать деловые отношения».

Специалисты «Инносетей» организовали для участников интерактивный мастер-класс и помогли освоить навыки разработки и запуска собственного IТ-продукта. Под руководством разработчиков компании молодые команды попробовали себя в создании прототипа продукта и прошли все этапы — от зарождения идеи до внедрения в эксплуатацию и поддержки IТ-решения. HR-специалисты «Инносетей» провели на смене тематический мастер-класс «Игра в собеседование» и погрузили участников в актуальные требования работодателей на собеседовании, этапах карьеры разработчика, рассказали, с чего начать поиски первой работы в IТ.

«Работа со школьниками и студентами для нас крайне важна, потому что сейчас, во время летних смен, хакатонов и стажировок, для ребят закладывается правильное понимание особенностей работы в команде и специфики отрасли. Самое ценное для нас — это партнерство с ИТ-компаниями и включение в образовательные программы практиков, которые могут поделиться с будущими ИТ-специалистами актуальными технологическими подходами и собственным живым опытом», — комментирует директор АНО «Цифровое развитие» Юлия Скабицкая.

Министр молодежной политики Калининградской области Анна Мусевич назвала форум возможностью погрузиться по-настоящему во взрослый формат получения новых знаний.

«Форум "БалтАртек.Юность" — это отличная возможность в раннем возрасте погрузиться по-настоящему во взрослый формат получения новых знаний и поработать над реальными задачами, которые потом будут применимы в жизни. Я искренне верю, что за такими умными и одаренными ребятами будущее не только региона, но и всей нашей страны», — отмечает Анна Мусевич.

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      Алена Шаповалова
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