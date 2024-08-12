Лукашенко отправил дипломатов в Африку и Азию

Лукашенко назначил Маршалова и Касько послами в странах Африки и Азии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил послов в странах Африки и Азии. Об этом сообщает БелТА.

На пост посла Белоруссии в Анголе и Замбии по совместительству назначен Игорь Маршалов. В свою очередь, послом в Бангладеш, Непале и Шри-Ланке по совместительству стал Михаил Касько.

Кроме того, президент республики назначил постоянным представителем Республики Беларусь при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии Романа Романовского. Также была согласована кандидатура Виктора Подскребкина на пост начальника департамента экономики и отраслевых программ Постоянного комитета Союзного государства.

Ранее Лукашенко назначил посла в России Александра Рогожника вице-премьером по вопросам Союзного государства и отношений с Россией. Дипломат также был назначен спецпредставителем по вопросам сотрудничества в рамках ЕАЭС, СНГ и ОДКБ.