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14:26, 12 августа 2024Бывший СССР

Лукашенко предложил наказывать за оскорбления в свой адрес

В Белоруссии планируют ввести ответственность за оскорбления и угрозы Лукашенко

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Белоруссии планируют ввести уголовную ответственность за оскорбления, насилие, угрозы и клевету в адрес президента страны, в том числе прекратившего исполнение своих полномочий. Соответствующий законопроект внес на рассмотрение парламента президент республики Александр Лукашенко, документ опубликован на правовом интернет-портале.

В соответствии с предложением Лукашенко насилие либо угроза насилием, уничтожением или повреждением имущества в отношении президента Республики Беларусь, в том числе прекратившего исполнение своих полномочий, будет наказываться ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

Кроме того, законопроект предусматривает ответственность за распространение информации о расположении или перемещении подразделений белорусской армии в период проведения контртеррористической операции, а также действия чрезвычайного или военного положения.

Ранее Вооруженные силы Белоруссии перебросили подразделения одного из своих механизированных соединений к границе с Украиной. По информации Минобороны республики, военная техника была приведена в готовность к выполнению задач.

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      Александр Курбатов
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