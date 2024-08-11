В Белоруссии заявили об отправлении танков к границе с Украиной

МО Белоруссии: подразделения ВС приведены в готовность к выполнению задач

В Белоруссии подразделения одного из механизированных соединений Вооруженных сил (ВС) республики были приведены в готовность к выполнению задач. Об отправлении танков к границе с Украиной сообщило Министерство обороны (МО) страны в Telegram.

«Военнослужащие осуществляют погрузку военной техники на железнодорожный транспорт и приступают к совершению марша комбинированным способом в назначенные районы», — говорится в заявлении ведомства.

10 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об уничтожении над территорией республики и России около десяти украинских воздушных целей. В связи с этим силы ВВС и войска ПВО Белоруссии были переведены в повышенную боевую готовность.

Лукашенко также поручил усилить группировку войск на двух тактических направлениях. Как рассказал министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, речь идет о гомельском и мозырском направлениях.