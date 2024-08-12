Медведь-каннибал съел детеныша на глазах очевидцев

На Камчатке медведь съел медвежонка

На Камчатке оголодавший медведь-каннибал отобрал у медведицы детеныша и съел его на глазах людей. Об этом пишет агентство «Кам 24».

Инцидент произошел в тундре недалеко от села Соболево. Очевидцу, оказавшемуся на месте происшествия, удалось снять происходящее на видео.

Медведица пыталась отстоять детеныша, но не смогла справиться с более крупным самцом. По словам автора видео, другой медвежонок успел спрятаться и за счет этого уцелел.

Он медвежонка схватил... Е-мое! А она его лупит... Все, сожрал малого одного. А там еще одна медведица с медвежатами, е-мое! Лежит, жрет его. Вот так-то жрачки нету. А один где-то спрятался маленький автор видео

Когда схватка уже завершилась, рядом появилась еще одна медведица с медвежатами.

Ранее сообщалось, что россиянин спас соседку от медведя. Он ударил зверя лопатой по голове.

