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15:33, 12 августа 2024Из жизни

Медведь-каннибал съел детеныша на глазах очевидцев

На Камчатке медведь съел медвежонка

На Камчатке оголодавший медведь-каннибал отобрал у медведицы детеныша и съел его на глазах людей. Об этом пишет агентство «Кам 24».

Инцидент произошел в тундре недалеко от села Соболево. Очевидцу, оказавшемуся на месте происшествия, удалось снять происходящее на видео.

Медведица пыталась отстоять детеныша, но не смогла справиться с более крупным самцом. По словам автора видео, другой медвежонок успел спрятаться и за счет этого уцелел.

Он медвежонка схватил... Е-мое! А она его лупит... Все, сожрал малого одного. А там еще одна медведица с медвежатами, е-мое! Лежит, жрет его. Вот так-то жрачки нету. А один где-то спрятался маленький

автор видео
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      Олег Парамонов
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