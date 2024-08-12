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08:05, 12 августа 2024Экономика

Московские застройщики стали чаще предлагать ипотеку с низкой ставкой

Эксперт Стаднюк: в столичном регионе доля ипотеки с дисконтом выросла на треть
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

После отмены госпрограммы льготной ипотеки в Москве и Московской области доля новостроек с субсидированным жилищным кредитом от застройщика увеличилась на треть по сравнению с июнем. О том, что девелоперы стали чаще предлагать ипотеку с низкой ставкой, со ссылкой на главу отдела ипотеки компании «Бест-Новострой» Надежду Стаднюк пишет РИА Новости.

По словам эксперта, низкую ставку готовы предоставить примерно 85 процентов застройщиков, причем в большинстве случаев — приблизительно 70 процентах — речь идет о льготном периоде продолжительностью от двух до пяти лет. Стаднюк отметила, что продажи на данный момент коснулись лишь пять процентов предложений с ипотекой с субсидированием от застройщика, поскольку не всех покупателей устраивают предлагаемые условия кредитования. Жители Москвы и Подмосковья боятся, что если они возьмут кредит сейчас, то в дальнейшем не смогут рефинансировать его на более выгодных условиях. Специалист добавила, что разработкой программ со сниженной ставкой застройщики занялись еще перед отменой льготной ипотеки. В данный момент большая часть застройщиков предлагает ставку под 0,1 процента на короткий период и не менее 12 процентов на весь срок при субсидировании от девелопера, заключила Стаднюк.

Ранее в августе стало известно, что интерес к покупке квартир в новостройках Москвы по итогам июля 2024 года снизился на 27 процентов относительно июня. Что касается ипотечного спроса, то он за указанный период упал на 42 процента.

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      Полина Кислицына
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