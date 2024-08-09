Покупатели отвернулись от московского жилья

Спрос на новостройки в Москве упал на 27 % за месяц

По итогам июля спрос на новостройки в Москве значительно упал. О том, что покупатели практически отвернулись от столичного жилья, «Ленте.ру» сообщили эксперты девелоперской компании Level Group.

В июле на первичном рынке Москвы было реализовано на 27 процентов меньше «квадратов», чем в июне. Снизилась и доля ипотечных сделок в общем объеме — на 13 п.п., до 63 процентов. Ипотечный спрос также упал на 42 процента.

Аналитики связывают такую динамику с отменой льготной ипотеки на новостройки, изменением условий семейной ипотеки и исключением столицы из программы IT-ипотеки. В результате, на фоне высоких рыночных ставок, ипотечный спрос снизился, в то время как сделки без ипотеки остались на прежнем уровне.

Ранее сообщалось, что за год квадратный метр в московских новостройках подорожал на 12 процентов.