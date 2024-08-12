Мужчина украл из секс-шопа таблетки для повышения потенции и резиновую куклу

Во Флориде мужчина обокрал секс-шоп на тысячу долларов

В американском штате Флорида неизвестный мужчина обокрал секс-шоп на 1010 долларов (87,4 тысячи рублей) и попал на видео. Об этом сообщает NBC News.

Согласно записям с камер видеонаблюдения, мужчина ворвался в магазин около часа ночи, разбив окно входной двери кирпичом, а затем украл со стены резиновую куклу. После этого мужчина ушел из секс-шопа и вернулся лишь в полтретьего ночи со спортивной сумкой.

В сумке грабитель унес из магазина несколько секс-игрушек и таблетки для повышения потенции. По словам владелицы секс-шопа, она не ожидала, что у нее украдут именно товары, а не деньги. Она объявила, что заплатит 1,5 тысячи долларов (около 130 тысяч рублей) тому, кто сможет опознать преступника.

Ранее сообщалось, что в Таиланде вор женских трусиков испугался, что на него обидится жена, попросил снять с него обвинения и отпустить. Мужчина объяснил свои действия тем, что ему понравился фасон чужого нижнего белья: у его жены такого не было, что якобы и толкнуло его на преступление.

