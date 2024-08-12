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08:21, 12 августа 2024Россия

На МКАД произошла смертельная авария с участием грузовика

Два человека не выжили в аварии с участием грузовика и мотоцикла на МКАД

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

На Московской кольцевой автодороге (МКАД) произошла смертельная авария с участием грузовика и мотоцикла. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По информации источника, жертвами аварии, которая произошла на 38-м километре автодороги, стали два человека. Предварительно, ДТП произошло, так как водитель отвлекся от дороги и машину стало уводить в левый ряд, где ехал мотоцикл, на котором находились два человека.

Из-за столкновения мотоцикл отбросило на встречную полосу, где в него въехала легковушка. Предварительно, еще один человек, который находился в легковом автомобиле, пострадал.

Дептранс в Telegram-канале отчитался, что движение после аварии восстановили. Других подробностей о столкновении там не привели.

Смертельная авария на МКАД, жертвой которого стал один человек, также произошла 9 августа. Тогда внедорожник из-за отсутствия разделительных блоков выехал на встречную полосу, где столкнулся с несколькими автомобилями.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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