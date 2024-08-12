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20:47, 12 августа 2024Бывший СССР

На Украине назвали осведомленных об операции ВСУ в Курской области

Боец ВСУ Флэш: об операции в Курской области знала только верхушка командования
Сергей Безкрестнов

Сергей Безкрестнов. Кадр: Radio NV / RuTube

Только верхушка командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) знала о планируемой операции в Курской области. Об этом заявил специалист по связи ВСУ Сергей Бескрестнов с позывным Флэш в интервью NV.

Бескрестнов назвал осведомленных о планировании операции непосредственно до ее начала. По его словам, из-за риска утечек информации о наступлении знало только высшее военное руководство Украины.

«Эта операция была проведена в полнейшей тишине. Очень мало кто знал о ней, и в том числе из высокого командования», — заявил боец ВСУ. Он признал, что в ВСУ существует много каналов утечки данных.

Ранее бойцы ВСУ назвали цель операции в Курской области изданию Financial Times. Солдаты назвали целями проведения операции более выгодные переговорные позиции и отвлечение подразделений ВС России.

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