На Украине заявили о приведении правил полетов тактической авиации к стандартам НАТО

Минобороны Украины привело правила полетов тактической авиации к стандартам НАТО

Министерство обороны Украины сообщило о приведении правил полетов тактической авиации к стандартам НАТО. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«Наша тактическая авиация имеет новые процедуры выполнения полетов в соответствии со стандартами НАТО, что усилит возможности ВСУ. Двигаемся вперед и делаем все возможное, чтобы Вооруженные силы Украины имели преимущество на поле боя», — заявил заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

Отмечается, что данный приказ призван помочь безопасно эксплуатировать воздушные суда украинского и западного производства, а специально созданная рабочая группа в ВСУ уже занимается внедрением стандартов.

Ранее французский генерал Жером Пеллистранди в беседе с изданием La Depeche заявил, что появление западных истребителей F-16 мало чем поможет ВСУ, так как баланс сил остается в пользу России. Пеллистранди отметил, что западные страны «слишком поздно» начали отправку самолетов ВСУ, а полная поставка всех единиц к 2028 году «не повлияет на ход конфликта».

