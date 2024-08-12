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16:58, 12 августа 2024Экономика

Названы российские регионы с лучшими дорогами

Российским регионом с лучшими дорогами стала Москва

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Москва оказалась лидером по качеству дорог среди российских регионов. Об этом говорят результаты исследования, проведенного экспертами «РИА Новости».

В столичном регионе доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, близка к 100 процентам. Верхушку рейтинга также заняли Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Краснодарский край, Челябинская область и Ингушетия, в которых соответствующая доля автодорог в нормативном состоянии находится в диапазоне от 80 до 90 процентов.

При этом в целом по России почти 50 процентов автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения не отвечают нормативным требованиям. Хуже всего ситуация в Архангельской области — требованиям отвечает только 15,7 процента дорог, в Кировской и Волгоградской областях — от 25 до 30 процентов качественных дорог.

Эксперты ожидают, что дорожная инфраструктура в России станет лучше за счет реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». До конца 2024 года к нормативному состоянию власти планируют привести 85 процентов дорог в 105 крупнейших агломерациях. А к 2030 году будут улучшены 60 процентов автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.

Ранее министр финансов Антон Силуанов оценил состояние дорог в Крыму. Он рассказал о своей поездке на полуостров на мотоцикле президенту России Владимиру Путину.

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