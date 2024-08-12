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12:41, 12 августа 2024Путешествия

Неизвестное существо выкрало у туриста сумку с едой на Сахалине

Неизвестный зверь выкрал у российского путешественника сумку с едой на Сахалине

Фото: Telegram-канал «Дневник Антонио»

Неизвестное существо выкрало у путешественника Антона Алексеева сумку с двумя килограммами еды на Сахалине. Об этом он рассказал у себя в Telegram-канале.

Ситуация произошла в Смирныховском районе российского региона. Турист сообщил, что его вещи лежали рядом с палаткой, самого зверя он не заметил, поскольку отошел на несколько минут.

По словам россиянина, в пакете находились пряники, сгущенка, батончики, кетчуп, яблоко, черный чай, соль и травы золотого корня с Алтая.

Ранее мужчина украл личные вещи купавшихся в море в Испании туристов и потребовал заплатить за похищенное выкуп. Ицидент произошел на пляже в городе Аликанте.

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      Фариза Бацазова
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