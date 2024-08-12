Некоторых россиян предостерегли от употребления соков

Диетолог Русакова: магазинные фруктовые соки нельзя пить при диабете и гастритах

Пакетированные соки могут быть полезными, однако их все равно не стоит пить часто, рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова. От употребления магазинных соков она предостерегла некоторых россиян в беседе с «Вечерней Москвой».

Она объяснила, что полезными могут быть соки, предназначенные для детского питания: в них нет сахара, но есть мякоть фруктов, витамины и минералы. Тем не менее детям и взрослым такие соки можно пить не больше двух раз в неделю, а от обычных пакетированных фруктовых напитков лучше совсем отказаться. Эти напитки, рассказала Русакова, содержат добавленный сахар и консерванты, а также при производстве подвергаются воздействию металлического оборудования, из-за чего теряют часть витаминов.

Диетолог подчеркнула, что пакетированные соки нельзя пить при ожирении, сахарном диабете второго типа, гастроэнтерологических заболеваниях (гастритах, колитах). «В идеале лучше отдавать предпочтение цельным фруктам, овощам и ягодам, потому что так организм получает не только витамины и минералы, но и пищевые волокна, которые необходимы для правильного переваривания пищи и здоровья кишечника», — констатировала Русакова.

Ранее врач-эндокринолог Мария Калошина предостерегла от употребления кофе с сахаром натощак. Калошина отметила, что содержащаяся в напитке глюкоза потенциально может привести к ожирению.