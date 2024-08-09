Россиян предостерегли от употребления популярного напитка на голодный желудок

Эндокринолог Калошина: кофе с сахаром натощак приводит к избыточному весу

От кофе с сахаром на голодный желудок лучше отказаться, рассказала врач-эндокринолог Мария Калошина. От употребления популярного напитка натощак она предостерегла россиян в беседе с РИА Новости.

Калошина отметила, что содержащаяся в напитке глюкоза потенциально может привести к ожирению. «Не вздумайте пить на голодный желудок фруктовые соки или кофе с сахаром. Иначе вы получите порцию глюкозы, которая даст недолгое чувство насыщения и аукнется избыточным весом», — объяснила эндокринолог.

Также лишним весом грозит любовь к хлопьям, колечкам и хрустящим шарикам на завтрак, предупредила Калошина. В их составе много сахара и муки, и после такого завтрака чувство насыщения тоже будет недолгим, и человека может вскоре потянуть на перекусы, рассказала она.

Ранее иммунолог Андрей Продеус заявил, что чай матча снижает риск развития рака простаты и мочевого пузыря. «Катехины не дают раковым клеткам развиваться, а их там в три раза больше, чем в зеленом чае, и в 24 раза больше, чем в черном», — отметил врач.