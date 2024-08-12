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17:54, 12 августа 2024Культура

Новую песню SHAMAN создали с помощью нейросети

В сети опубликовали песню SHAMAN «Я курский», созданную нейросетью

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В сети появилась песня «Я курский» в поддержку жителей Курской области. В треке можно услышать голос певца SHAMAN, созданный при помощи нейросети. Об этом сообщило издание «Абзац».

Появление композиции с голосом артиста Ярослава Дронова (настоящее имя SHAMAN) прокомментировал его пресс-секретарь Антон Коробков-Землянский.

«Нет, это не наше видео. Это нейросеть. Но инициатива сама по себе хорошая, позитивная», — рассказал представитель музыканта.

Ранее стала известна реакция SHAMAN на присвоение ему звания Заслуженного артиста России.

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      Андрей Шеньшаков
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