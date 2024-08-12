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10:36, 12 августа 2024Путешествия

Очередь из более тысячи машин снова скопилась у Крымского моста

В очереди перед Крымским мостом с обеих сторон находится более тысячи машин

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Более тысячи машин снова скопилось в очереди на проезд по Крымскому мосту с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал, который публикует оперативную информацию по объекту.

В 9 утра 12 августа со стороны Тамани находилось 1130 автомобилей, а в Керчи разрешения на проезд ожидали 320 машин.

Через час пробка на материке немного рассосалась — к 10:00 в очереди находились 820 автомобилей. Время ожидания составило три часа. Тем временем со стороны Керчи скопилось 360 транспортных средств, время ожидания — более часа.

О пробках перед Крымским мостом сообщалось и на выходных. Рано утром 11 августа в очереди со стороны Тамани было более 500 автомобилей, при этом ночью объект не перекрывали.

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      Мария Борисова
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