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06:25, 11 августа 2024Путешествия

Перед Крымским мостом скопилась очередь из более чем 500 машин

Перед Крымским мостом в очереди находятся 540 транспортных средств

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

В очереди перед Крымским мостом скопилось более 500 машин. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

«В очереди со стороны Тамани находится 540 транспортных средств. Ожидание около двух часов», — говорится в публикации.

Со стороны полуострова пробки нет. При этом очередь образовалась за последние несколько часов, накануне вечером движение по магистрали было свободным, Крымский мост не перекрывали в ночь на 11 августа.

Утром 6 августа на подъезде к Крымскому мосту со стороны материка скопилось более тысячи машин. Время ожидания составляло более трех часов.

Движение транспорта на мосту также останавливали на прошлых выходных. Тогда на подъезде со стороны Тамани образовалась огромная очередь.

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      Марина Совина
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