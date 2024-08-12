Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:42, 12 августа 2024Культура

Ольга Орлова повздорила с фанатом из-за провокационного вопроса

Ольга Орлова ответила на вопрос подписчика о задержке в развитии ее дочери

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Певица Ольга Орлова вступила в словесную перепалку со своим фанатом. Ответ оскорбившему ее подписчику она опубликовала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Один из пользователей сети задал экс-солистке группы «Блестящие» провокационный вопрос о ее полуторагодовалой дочери Ане, намекнув, что у девочки задержка в развитии речи. Этот комментарий привлек внимание самой Орловой.

«А вы детский доктор или просто считаете, что все дети должны заговорить тогда же, когда и ваши?» — спросила Ольга в ответ, сопроводив свои слова фотографией телеведущей Елены Малышевой.

Ранее сообщалось, что певица отреагировала на слухи о своей беременности.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Шеньшаков
      Обсудить
      Последние новости

      Пропавшие без вести, химическое оружие и мародеры. О чем губернаторы атакованных Украиной регионов доложили Путину?

      СКР сообщил об атаках ВСУ по мирному населению и гражданским объектам в Курской области

      В России показали замену БТР-82А

      Экс-министру спорта Дагестана Магомедову предъявили обвинение в содействии терроризму

      Новую песню SHAMAN создали с помощью нейросети

      Россиянам раскрыли правила для выгодной покупки авиабилетов

      В США предсказали провал вылазки ВСУ в Курской области по одной причине

      В Британии объяснили удар ВСУ по ЗАЭС паникой Зеленского

      Латвийского шахматиста дисквалифицировали за домогательства

      Москвичам рассказали о погоде в конце лета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше