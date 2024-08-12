Ольга Орлова повздорила с фанатом из-за провокационного вопроса

Ольга Орлова ответила на вопрос подписчика о задержке в развитии ее дочери

Певица Ольга Орлова вступила в словесную перепалку со своим фанатом. Ответ оскорбившему ее подписчику она опубликовала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Один из пользователей сети задал экс-солистке группы «Блестящие» провокационный вопрос о ее полуторагодовалой дочери Ане, намекнув, что у девочки задержка в развитии речи. Этот комментарий привлек внимание самой Орловой.

«А вы детский доктор или просто считаете, что все дети должны заговорить тогда же, когда и ваши?» — спросила Ольга в ответ, сопроводив свои слова фотографией телеведущей Елены Малышевой.

Ранее сообщалось, что певица отреагировала на слухи о своей беременности.

