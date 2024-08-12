Ольга Серябкина показала архивное фото в купальнике

Певица Ольга Серябкина показала архивное фото в вязаном купальнике

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина показала архивное фото в откровенном образе. Соответствующая история появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя певица опубликовала черно-белый снимок, на котором она позирует в вязаном купальнике с глубоким декольте. Знаменитость сфотографировали с распущенными волосами с ярким макияжем на лице. «Кто помнит такую Олю?» — подписала публикацию исполнительница, дополнив слова эмоджи в виде красного сердца.

Ранее в августе российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, снялась топлес.