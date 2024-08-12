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20:15, 12 августа 2024Ценности

Ольга Серябкина показала архивное фото в купальнике

Певица Ольга Серябкина показала архивное фото в вязаном купальнике

Фото: @seryabkina

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина показала архивное фото в откровенном образе. Соответствующая история появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя певица опубликовала черно-белый снимок, на котором она позирует в вязаном купальнике с глубоким декольте. Знаменитость сфотографировали с распущенными волосами с ярким макияжем на лице. «Кто помнит такую Олю?» — подписала публикацию исполнительница, дополнив слова эмоджи в виде красного сердца.

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      Карина Черных
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