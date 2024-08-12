Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:59, 12 августа 2024Силовые структуры

Пойманный ФСБ военный рассказал о европейцах среди нападавших на Курскую область

ФСБ: пленный сказал, что среди нападавших на Курскую область были европейцы

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Задержанный в Курской области украинский военный рассказал, что в рядах нападавших на Курскую область были англичане, французы и поляки. Об этом сообщает РИА Новости.

Он заявил, что неоднократно по рации слышал английскую, французскую и польскую речь.

Ранее задержанный признался, что сначала украинские военнослужащие хотели дойти до Курска, а дальше проследовать в Белгород. Их главной целью было «захватить побольше территорий».

12 августа ФСБ сообщила о задержании в Беловском районе Курской области военнослужащего 80-й бригады Вооруженных сил Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Белоусов назвал четыре условия, при которых Россия достигнет успеха в СВО. Что нужно сделать?

      Путин заявил о росте числа желающих заключить контракт с Минобороны

      Лещенко заявил о мечте спеть с Бейонсе и Дуа Липой

      Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной

      Названы города России с резко подешевевшей «вторичкой»

      Путин назвал главную задачу в Курской области

      Банки сократили выдачу валютных кредитов из-за нехватки юаней

      Путин собрал совещание по ситуации в Курской области

      В одном городе решили снести фонтан бесплатной чачи

      В Белоруссии начался сбор сил теробороны в приграничном с Польшей и Литвой регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше