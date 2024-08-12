Пойманный ФСБ военный рассказал о европейцах среди нападавших на Курскую область

ФСБ: пленный сказал, что среди нападавших на Курскую область были европейцы

Задержанный в Курской области украинский военный рассказал, что в рядах нападавших на Курскую область были англичане, французы и поляки. Об этом сообщает РИА Новости.

Он заявил, что неоднократно по рации слышал английскую, французскую и польскую речь.

Ранее задержанный признался, что сначала украинские военнослужащие хотели дойти до Курска, а дальше проследовать в Белгород. Их главной целью было «захватить побольше территорий».

12 августа ФСБ сообщила о задержании в Беловском районе Курской области военнослужащего 80-й бригады Вооруженных сил Украины.