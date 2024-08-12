Раскрыты подробности подготовки боевиками террористической атаки в Дагестане

«Ъ»: трое боевиков хотели напасть с коктейлями Молотова на церковь в Каспийске

Трое жителей Каспийска, арестованных в конце июня за создание террористического сообщества, планировали напасть на православный храм с коктейлями Молотова. Такие подробности подготовки теракта в Дагестане раскрывает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные следствия.

По их версии, двое из трех злоумышленников – 22-летний Гусейн Абдуллаев и 19-летний Мухаммад Рамазанов — работали грузчиками на складе транспортной компании «Мейджик Транс» в Каспийске. Являясь приверженцами религиозного движения «Ахлю-Сунна валь-Джамаа» (признано террористическим и запрещено в России), они решили начать борьбу против неверных и «творящих беззаконие» силовиков силовыми методами. В середине июня Рамазанов принес присягу Абдуллаеву, и после совершения терактов в Махачкале и Дербенте они решили действовать.

Боевики нашли 34-летнего ранее судимого Рашида Карибова, который работал в той же фирме и придерживался радикальный взглядов, чтобы вместе с ним устроить «акцию» в Каспийске с бомбой и ножами. Последние были приобретены членами группы заранее, а компоненты для бомбы закупались в хозяйственных магазинах. Изначально злоумышленники решили устроить взрыв в церкви Казанской иконы Божией Матери или в любом другом месте, где ожидалось скопление силовиков. Изучив расположение камер видеонаблюдения и транспорта сотрудников правоохранительных органов, боевики остановились на другом плане — перелезть через забор церкви с самодельной бомбой, коктейлями Молотова и травматическим пистолетом.

Однако их планы были нарушены 26 июля, когда все трое были задержаны. Через несколько дней суд отправил их под стражу по подозрению в создании террористического сообщества, незаконном создании взрывного устройства и подготовке к теракту.