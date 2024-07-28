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11:45, 28 июля 2024Силовые структуры

Суд арестовал трех подозреваемых в подрыве церкви в Дагестане

Верховный суд Дагестана: трое подозреваемых в подрыве церкви арестованы

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Суд арестовал трех подозреваемых в подрыве церкви в Дагестане. Об этом пишет ТАСС в своем Telegram-канале.

Верховный суд Дагестана сообщил, что жители Каспийска, которые подозреваются в создании террористического сообщества для совершения подрыва православного храма, задержаны.

Ранее в июле раскрыли планы задержанных в Дагестане боевиков. По материалам видео, обнародованного ФСБ России, стало известно, что преступники хотели убивать полицейских, патрулирующих улицы Каспийска, используя ножи.

В рамках допроса один из задержанных заявил, что специально для этого злоумышленники приобрели холодное оружие.

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      Екатерина Ештокина
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