Суд арестовал трех подозреваемых в подрыве церкви в Дагестане

Верховный суд Дагестана: трое подозреваемых в подрыве церкви арестованы

Суд арестовал трех подозреваемых в подрыве церкви в Дагестане. Об этом пишет ТАСС в своем Telegram-канале.

Верховный суд Дагестана сообщил, что жители Каспийска, которые подозреваются в создании террористического сообщества для совершения подрыва православного храма, задержаны.

Ранее в июле раскрыли планы задержанных в Дагестане боевиков. По материалам видео, обнародованного ФСБ России, стало известно, что преступники хотели убивать полицейских, патрулирующих улицы Каспийска, используя ножи.

В рамках допроса один из задержанных заявил, что специально для этого злоумышленники приобрели холодное оружие.

