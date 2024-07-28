Суд арестовал трех подозреваемых в подрыве церкви в Дагестане. Об этом пишет ТАСС в своем Telegram-канале.
Верховный суд Дагестана сообщил, что жители Каспийска, которые подозреваются в создании террористического сообщества для совершения подрыва православного храма, задержаны.
Ранее в июле раскрыли планы задержанных в Дагестане боевиков. По материалам видео, обнародованного ФСБ России, стало известно, что преступники хотели убивать полицейских, патрулирующих улицы Каспийска, используя ножи.
В рамках допроса один из задержанных заявил, что специально для этого злоумышленники приобрели холодное оружие.