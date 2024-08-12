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20:28, 12 августа 2024Силовые структуры

Росгвардейцы задержали подозреваемого в поджоге автомобиля в Москве

Росгвардия задержала подозреваемого в поджоге автомобиля на северо-западе Москвы

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Сотрудники СОБР Росгвардии совместно с коллегами из МВД и ФСБ задержали мужчину, подозреваемого в поджоге автомобиля на северо-западе Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Сообщение о возгорании машины возле дома по улице Генерала Белобородова поступило накануне ночью. По предварительным данным, неизвестный поджег транспортное средство с помощью легковоспламеняющейся жидкости, а затем скрылся с места преступления. Вскоре его личность была установлена.

Сейчас 38-летний подозреваемый задержан, а в отношении него возбуждено уголовное дело. Материальный ущерб от его действий устанавливается.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин, подозреваемых в нанесении 112 ножевых ранений 25-летней женщине в петербургской квартире.

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      Олеся Мицкевич
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