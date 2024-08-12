Россия снизила объемы прокачки газа через Украину в Европу

«Газпром» снизил прокачку газа через Украину в Европу до 39,6 млн кубометров

«Газпром» 12 августа снизил суточные объемы прокачки газа через территорию Украины в Европу до 39,6 миллиона кубометров. Об этом заявил представитель российского энергохолдинга, его слова приводит ТАСС.

Речь идет о прокачке топлива через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа», расположенную в Курской области. Эта станция сейчас является единственным вариантом украинского транзита российского газа в Европу.

Сотрудники «Оператора ГТС Украины» подтвердили информацию РФ и заявили, что запланированный объем поставок газа в страну 12 августа составит около 39,6 миллиона кубометров. В то же время заявка на прокачку газа через ГИС «Сохрановка» была отклонена украинской стороной, пояснил представитель «Газпрома».

Накануне, 11 августа, объемы суточной прокачки российского газа через станцию «Суджа» составляли 39,3 миллиона кубометров. Однако в сравнении со средним значением августа транзит топлива 12-го числа сократился примерно на 400 тысяч кубометров. С начала последнего летнего месяца «Газпром» поставлял по этому направлению в Европу более 40 миллионов кубометров в сутки.

В ходе торгов 9 августа на лондонской площадке ICE стоимость тысячи кубометров газа обновила максимум с начала декабря 2023 года и в моменте достигла уровня в 460,3 доллара.

В российском энергохолдинге спрогнозировали дальнейший рост биржевых цен на газ в Европе на фоне продолжающихся боев в Курской области между армией РФ и Вооруженными силами Украины (ВСУ). К числу факторов, влияющих на увеличение топливных котировок в Евросоюзе (ЕС), официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов также отнес проведение плановых ремонтных работ на объектах норвежской газовой отрасли.