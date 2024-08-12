Россиянам посоветовали не хранить вещи в одном месте

«ТутНовости»: хранить вещи в чемодане не рекомендуется

Хранение вещей в чемодане может испортить его. Об этом рассказали эксперты «ТутНовости».

По словам специалистов, переполненный чемодан деформируется, а его молнии и колеса очень быстро приходят в негодность. Таким образом, если до отказа наполнять чемодан вещами, его будет сложно использовать по прямому назначению, объяснили специалисты.

Эксперты также рекомендовали не подниматься по лестнице или эскалатору с перегруженной ручной кладью, поскольку тяжелый чемодан может выскользнуть из рук и травмировать окружающих.

Ранее эксперты дали домохозяйкам советы по борьбе с неприятным запахом из стиральной машины. Они посоветовали залить проблемные места раствором уксуса и запустить пустую машину на самом горячем режиме стирки.