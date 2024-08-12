Россиянин оформил три микрозайма на мать-инвалида и попался силовикам

Жителю Крыма дали 1,5 года за хранение патронов и оформление займов на мать

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Евпатории, который оформил микрозаймы на мать-инвалида и хранил у себя довоенные патроны. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Волне.

По данным канала, полицию в дом вызвала мать злоумышленника, обнаружившая три оформленных микрозайма по 25 тысяч рублей каждый на свое имя. Прибывшим на место силовикам мужчина признался, что несколько раз действительно брал телефон матери, чтобы оформить на нее кредиты.

Кроме того, в ходе беседы выяснилось, что местный житель также хранил дома металлическую коробку с довоенными патронами от «Маузера», которую нашел в лесу. Он планировал сделать из находки сувениры, но забыл об этом. Его приговорили к 1,5 года колонии.

Ранее Раменский городской суд Московской области приговорил к трем годам и четырем месяцам колонии общего режима местного жителя И.Е. Леонова за незаконное хранение оружия и боеприпасов.