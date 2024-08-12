Россиянина на ретровелосипеде насмерть переехал грузовик на глазах у детей

V1.ru: в Волгограде мужчину на ретровелосипеде насмерть сбили на глазах у детей

В Волгограде мужчину на ретровелосипеде насмерть сбили на глазах у его детей на проспекте Ленина у стадиона «Волгоград Арена». Об этом сообщил региональный портал V1.ru.

Как выяснило издание, россиянин в момент ДТП с грузовиком был на ретровелосипеде, получившим название «Пенни-фартинг» за счет того, что переднее колесо у него было значительно больше, чем заднее.

Очевидцы пояснили, что горожанин был с детьми. Последние утверждали, что отец проехал на зеленый сигнал светофора.

«Грузовик на высокой скорости пролетел на запрещающий сигнал светофора и сбил велосипедиста. После наезда водитель грузовика даже не остановился, поспешив скрыться подальше с места ЧП», — поделились свидетели.

V1.ru направило запрос об инциденте в правоохранительные органы, ответа пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области при столкновении автобуса и грузовика на федеральной трассе Р-22 «Каспий» пострадали более 15 человек.

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