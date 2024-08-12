Россиянина приговорили к 10 годам за поджог релейного шкафа

В Бурятии суд приговорил к 10 годам мужчину за поджог релейного шкафа

В Бурятии суд приговорил к десяти годам лишения свободы местного жителя за поджог релейного шкафа. Об этом сообщает «Газета РБ» .

Первые три года осужденный проведет в тюрьме, а остальной срок будет в колонии строгого режима. Его признали виновным по статьям 281 («Диверсия») и 275 («Государственная измена») УК РФ.

По версии следствия, мужчина действовал по заданию спецслужб Украины.

Ранее Псковский областной суд приговорил к девяти годам лишения свободы гражданина Г. за покушение на поджог с целью подрыва обороноспособности страны.

