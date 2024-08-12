Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:59, 12 августа 2024Силовые структуры

Российские подростки с автоматами вызвали переполох и попали на видео

Прокуратура Москвы: 3 подростков со страйкбольным оружием устроили фотосессию

В Москве трое подростков с оружием устроили фотосессию на крыше жилого дома. Запись с камеры видеонаблюдения предоставила «Ленте.ру» столичная прокуратура.

На кадрах видны несовершеннолетние с оружием в подъезде дома.

Появление вооруженных подростков 11 августа вызвало переполох у жильцов дома на улице Донецкой. Они вызвали полицию, которая задержала несовершеннолетних. Выяснилось, что молодые люди пьяны, они проникли на крышу жилого дома, чтобы провести фотосессию, у них изъяли пневматическое и страйкбольное оружия.

Они приехали к месте фотосессии на автомобиле, где их ждали двое — молодой человек и девушка. Задержанных привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство и появление в общественном месте в состоянии опьянения.

31 июля сообщалось, что в Приморском крае полиция со стрельбой остановила автомобиль Toyota Camry, которым управлял 17-летний подросток.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Белоусов назвал четыре условия, при которых Россия достигнет успеха в СВО. Что нужно сделать?

      Путин собрал совещание по ситуации в Курской области

      В одном городе решили снести фонтан бесплатной чачи

      В Белоруссии начался сбор сил теробороны в приграничном с Польшей и Литвой регионе

      Названы города России с резко подешевевшей «вторичкой»

      В России украинца осудили на 11 лет за шпионаж в пользу ВСУ

      В России заочно арестовали переехавшего в Турцию политолога-иноагента

      Внешний вид Кэти Холмс на новых фото папарацци высмеяли в сети фразой «неряшливая капуста»

      Премьер Грузии назвал президента марионеткой оппозиции

      Опубликованы кадры уничтожения танка ВСУ в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше