Российские подростки с автоматами вызвали переполох и попали на видео

Прокуратура Москвы: 3 подростков со страйкбольным оружием устроили фотосессию

В Москве трое подростков с оружием устроили фотосессию на крыше жилого дома. Запись с камеры видеонаблюдения предоставила «Ленте.ру» столичная прокуратура.

На кадрах видны несовершеннолетние с оружием в подъезде дома.

Появление вооруженных подростков 11 августа вызвало переполох у жильцов дома на улице Донецкой. Они вызвали полицию, которая задержала несовершеннолетних. Выяснилось, что молодые люди пьяны, они проникли на крышу жилого дома, чтобы провести фотосессию, у них изъяли пневматическое и страйкбольное оружия.

Они приехали к месте фотосессии на автомобиле, где их ждали двое — молодой человек и девушка. Задержанных привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство и появление в общественном месте в состоянии опьянения.

31 июля сообщалось, что в Приморском крае полиция со стрельбой остановила автомобиль Toyota Camry, которым управлял 17-летний подросток.