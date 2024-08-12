Российские военнослужащие взяли в плен группу украинских штурмовиков в российском регионе

РИА Новости: группу украинских штурмовиков взяли в плен в Курской области

Штурмовая группа 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) была взята в плен в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«На территории Курской области в плен взята целая штурмовая команда ВСУ. В составе группы пять человек. Все они военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что бойцов противника взяли в плен около населенного пункта Мартыновка. Отмечается, что командир бригады Эмиль Ишкулов проходит по уголовному делу об атаке ВСУ на приграничные регионы России.

Бои в Курской области начались 6 августа. С пятницы, 9 августа, в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции. 11 августа ВСУ пытались прорваться на территорию Беловского района. Противник предпринял попытку атаки на населенные пункты Озерки и Ивановское.