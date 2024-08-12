Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:22, 12 августа 2024Россия

Российские военнослужащие взяли в плен группу украинских штурмовиков в российском регионе

РИА Новости: группу украинских штурмовиков взяли в плен в Курской области

Фото: Stringer / Reuters

Штурмовая группа 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) была взята в плен в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«На территории Курской области в плен взята целая штурмовая команда ВСУ. В составе группы пять человек. Все они военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что бойцов противника взяли в плен около населенного пункта Мартыновка. Отмечается, что командир бригады Эмиль Ишкулов проходит по уголовному делу об атаке ВСУ на приграничные регионы России.

Бои в Курской области начались 6 августа. С пятницы, 9 августа, в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции. 11 августа ВСУ пытались прорваться на территорию Беловского района. Противник предпринял попытку атаки на населенные пункты Озерки и Ивановское.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Пропавшие без вести, химическое оружие и мародеры. О чем губернаторы атакованных Украиной регионов доложили Путину?

      Преступник-рецидивист подкрался к туристу на улице, ударил его и попал на видео

      Российские войска взяли под контроль населенный пункт в ДНР

      Заплативший Кардашьян за свидание 91-летний миллиардер ушел из жизни

      В России задержали иностранца за незаконный оборот самородного золота

      В МИД Белоруссии вызвали поверенного в делах ЕС

      В Белоруссии рассказали о наращивании группировки НАТО на границах

      В Харькове прозвучали взрывы

      Германия расширит список военных героев за счет нацистов

      Ракетоносец «Князь Пожарский» приступил к заводским ходовым испытаниям

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше