Российский стример получил несколько миллионов рублей от подписчика и купил BMW

Стример Tatwole рассказал о полученном донате в размере четырех миллионов рублей

Популярный российский стример Дамир Садыков, известный в сети как Tatwole, рассказал, как получил многомиллионный донат от подписчика. Подробности он раскрыл в шоу «Пушка», выпуск доступен на YouTube.

Садыков рассказал, что стример PlohoyParen (настоящее имя — Константин Смоляр) отправил ему 4 миллиона рублей во время онлайн-трансляции. На полученные деньги, как отметил Tatwole, он приобрел новый автомобиль BMW M3.

Блогер добавил, что получил эти деньги от Смоляра за выполнение задания, во время которого он поджег в поле свой старый автомобиль BMW F30.

Ранее популярная американская стримерша, известная под ником ExtraEmily, попала в аварию в прямом эфире. ExtraEmily вела онлайн-трансляцию, катаясь на велосипеде по Нью-Йорку. В какой-то момент, проезжая мимо другого велосипедиста, она врезалась в машину департамента полиции Нью-Йорка.