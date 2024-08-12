С МВД России взыскали полмиллиона рублей за «пытки» мужчины электрошокером

В Петербурге суд взыскал с МВД РФ 500 тыс. рублей за избиение с электрошокером

В Петербурге суд взыскал с Министерства внутренних дел (МВД) России 500 тысяч рублей в пользу местного жителя, которого в одном из отделений полиции избили с использованием электрошокера. Об этом сообщает 78.ru.

По версии следствия, один из сотрудников полиции применил удушающий прием к задержанному, после чего отвел его в помещение без видеокамер. Там силовик толкнул мужчину на пол и восемь раз ударил электрошокером.

В 2023 году этого полицейского приговорили к двум с половиной годам колонии общего режима. Во время судебного разбирательства правоохранитель частично возместил моральный вред потерпевшему, направив ему 300 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что жительница Петербурга получит компенсацию от МВД России за 20 часов в отделе после акции против специальной военной операции (СВО).